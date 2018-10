Het ondenkbare gebeurt: halfzus Meghan bekent SPIJT

Haar kritiek ging vooral over de slechte manier waarop Meghan haar zieke vader Thomas Markle zou hebben behandeld. Samantha noemde de hertogin in dit verband onder meer een duchASS. Maar het lijkt er nu toch op dat ze spijt heeft van haar uitlatingen.

In de talkshow van Jeremy Vine werd ze geconfronteerd met alle vervelende dingen die ze heeft gezegd. Markle stond erop te benadrukken dat veel van wat aan haar is toegeschreven door de media uit zijn verband is gerukt. „Ik dacht in het begin dat ik openhartig en zelfs gunstig over Meghan had gesproken, maar dat de media het in iets hadden veranderd dat het niet was.” Gevraagd of ze spijt had van de dingen die ze wel zei, zei Samantha tegen Vine: „Ik verontschuldig me en ik wou dat het anders kon.”

Samantha was niet uitgenodigd voor de bruiloft van prins Harry en Meghan, ze heeft al jaren geen contact meer met haar halfzus. Ook vader Thomas Markle was afwezig. Hij zou Meghan naar het altaar brengen, maar kon vanwege zijn gezondheid niet naar het Verenigd Koninkrijk vliegen. Meghans moeder, Doria Ragland, was het enige familielid van de Amerikaanse dat het huwelijk bijwoonde.

