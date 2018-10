Johnny de Mol nieuwe hoofdgast in The Roast

In de video is te zien hoe cabaretier Peter Pannekoek, die de gasten roast, mijmerend over straat loopt in Amsterdam. Dan botst Johnny opeens tegen hem aan.

Het is de derde keer dat een BN’er meedoet aan The Roast. Gordon en Giel Beelen gingen Johnny voor.

Wie de presentator naast Pannekoek gaat roasten, is nog niet bekend.