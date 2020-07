Gebroken Priscilla Presley verbreekt stilte na overlijden kleinzoon

„De schok van het verlies van Ben is verschrikkelijk. Proberen om alle puzzelstukjes van alle mogelijke waaroms te leggen, laat me niet meer los. Elke dag bid ik dat het beter zal worden”, schrijft ze in een emotioneel bericht op sociale media.

„Ik denk aan mijn dochter en de pijn die ze moet voelen als liefhebbende moeder. Ben’s vader, Danny, die zich verloren voelt omdat Ben zijn enige zoon was. Riley (Ben’s zus, red.) die zoveel van hem hield en dichtbij hem stond. Harper en Finley (de 11-jarige tweelingdochters van Lisa Marie Presley, red.) die Ben geweldig vonden en Navarone (de zoon van Priscilla en oom van Ben, red.) die het vreselijk moeilijk heeft met het verlies en de dood. Rust in vrede Ben, je was zeer geliefd.”

Benjamin Keough overleed 12 juli op 27-jarige leeftijd. Volgens TMZ zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Bel 113 of kijk op www.113.nl