Lee Towers en Tommie Christiaan zingen bij Holland Zing Kerst

De presentatie van de eerste wintereditie van Holland zingt... is in handen van Xander de Buisonjé, die blij is met de line-up. „Om met zoveel waanzinnig goede artiesten op één podium te staan is een cadeautje. „We staan letterlijk met de beste artiesten van Nederland in de grootste kerstkroeg”, zegt de zanger. Eerder werd de komst van Danny de Munk en Anita Meyer al bekendgemaakt.

Xander kijkt nu al uit naar het kerstevenement „en de repetities.” „Met vrienden de kroeg in zo vlak voor de kerstdagen, dat kan niet anders dan een feest worden.”