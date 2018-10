Bill Cosby: ’Gevangenispersoneel behandelt mij met respect’

Omdat hij voor zijn eigen veiligheid nog niet in het algemene gedeelte zit, brengt hij vooral veel tijd door met praatjes maken met de gevangenisstaf en die is erg vriendelijk voor hem, laat zijn woordvoerder Andrew Wyatt weten. „Hij vertelt zo vaak hoe respectvol de staf is en hoe goed ze hem behandelen.”

Ook krijgt de komiek, die voor drie tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld is wegens seksueel misbruik, elke dag een telefoontje van zijn vrouw Camille.

Verder verkent hij de gevangenis in Phoenix, begeleid door een persoonlijke gids. Die brengt hem naar de gevangenisbibliotheek, de tuin en andere faciliteiten. Avondeten en lunch krijgt hij in zijn cel of in een open kamer.

Bill Cosby werd vorige week dinsdag veroordeelt tot een celstraf van minimaal drie en maximaal tien jaar voor het drogeren en misbruiken van Andrea Constand. Rechter Steven O’Neill legde hem ook nog een boete op van 25.000 dollar plus de proceskosten. Cosby moest meteen worden overgebracht naar een staatsgevangenis. Een verzoek hem voorlopig vrij te laten in afwachting van het hoger beroep werd afgewezen.

