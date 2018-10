Tyrese Gibson opnieuw vader van dochtertje

Bij een foto van voetafdrukjes van Soraya dankte Tyrese „vader God” voor zijn „prinses.” Een paar uur later liet de Fast And The Furious-acteur weten al uitgeput te zijn, net als zijn echtgenote. „Mijn vrouw is de echte kampioen hier, ik heb nog nooit zo veel kracht en wilskracht gezien.”

Samantha deed dertig uur over de bevalling. „We zijn allebei dolblij met onze engel en uitgeput!”, schreef Tyrese bij een foto waarop hij in het ziekenhuis op een bank ligt te slapen. Ook op het tweede kiekje is Soraya niet te zien. „Ik mag onze engel nog niet laten zien van mijn vrouw.”

Soraya is het eerste kindje voor Tyrese en zijn tweede vrouw Samantha Lee. Uit zijn eerste huwelijk heeft de acteur nog een dochter, de elfjarige Shayla. Zij heeft haar zusje nog niet ontmoet, volgens Tyrese vindt de kennismaking over vier dagen plaats.