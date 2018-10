’Kate Moss heeft het nog steeds’

Het topmodel heeft de laatste maanden een drastische verandering in haar levensstijl aangebracht; ze minderde sterk met de drank. En de resultaten daarvan toont ze in het weekend, als ze een mini-bikini draagt tijdens haar jachtuitje naar Saint-Tropez, getuige foto’s van de Britse krant.

Volgens Daily Mail zag het 44-jarige model er sensationeel uit, zelfs zonder make-up. Haar 31-jarige vriend Nikolai dook direct achter haar aan het water in en daarna lagen ze samen te genieten in het zonnetje. Even bijkomen tussendoor is voor La Moss geen overbodige luxe, tussen allerlei min of meer verplichte evenementen door tijdens Paris Fashion Week en het vieren van de 16e verjaardag van haar dochter Lila Grace.