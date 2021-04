Married at First Sight-Lars ’nu écht verliefd’

Aanvankelijk leek zijn televisiehuwelijk met Lizzy Witlox af te stevenen op een succes, maar tijdens het koppelsweekend barstte de bom. Een streep door het experiment én de toekomstplannen die Lars mogelijk al had gemaakt.

Maar een aantal maanden later laat de operationeel expert bij de politie weten dat hij opnieuw verliefd is, en deze keer lijkt niets het geluk nog in de weg te staan. Zijn nieuwe vriendin heet Lieve, is 29 jaar en werkt als kleuterjuffrouw op een basisschool.

Écht verliefd

„Hoe mooi is het om nu te kunnen vertellen dat ik mijn perfecte match heb gevonden”, vraagt de Brabander zich af op Instagram. „Zo voelt écht verliefd zijn. Weer normaal en zonder druk van camera’s, zonder experts en zonder verplichtingen je eigen gevoel en het gevoel voor elkaar ontdekken.”

Aan Shownieuws laat Lars weten dat Lieve en hij elkaar hebben ontmoet op een datingapp. „We kennen elkaar nog niet heel erg lang. Een paar weken geleden en tijdens de paasdagen hebben we elkaars familie ontmoet.”

Slechte grappen

Het kersverse stel lijkt voor elkaar gemaakt. „Goede gesprekken, spontane avonden, lekkere wijn, samen jezelf zijn, leuke stadswandelingen en stickers naar elkaar sturen. Leuke vrienden en familie leren kennen en vooral samen genieten! Een volwassen, mooie en intelligente vrouw vol energie, die even slechte grappen maakt als ik, in dezelfde versnelling staat en ook nog eens op loopafstand in de mooiste stad van Nederland woont!”