Het anker kan op voor Berend Botje

Nu kan het anker op voor deze productie van de Gelderse broers Van den Berg, die als zonen van poppenspelers een succesvolle voorstelling van hun ouders uit de jaren 80 bewerken tot filmavontuur.

Berend is in de film - waarvan de opnamen in mei beginnen - de laatste telg van de familie Botje. Daarom draagt zij dezelfde naam als haar pa, haar opa en overgrootvader vóór haar. Wanneer er in haar dorpje een vreemd ei opduikt, besluit zij dat ei naar het enige eiland te brengen waar het volgens haar opa kan worden uitgebroed.

Avontuurlijk

Doris, het meisje dat Berend gaat spelen, is zelf de jongste van vier, doet al zes jaar aan toneel en krijgt les op de Amsterdamse Jeugdtheaterschool. Ze is avontuurlijk, houdt niet van jurkjes, heeft in haar jonge leven al veel gereisd en wilde vroeger politie-agent worden. Dat mocht niet van haar grote broers - ’omdat dat met schieten is’ - waarna ze besloot actrice te worden. Doris is nergens bang voor, behalve voor bloed en pissebedden. Die ze overigens nooit doodtrapt, want tegen dierenleed kan zij ook niet.

Berend Botje wordt dit najaar in bioscoop verwacht.