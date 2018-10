Gemengde reacties op verrassingsoptreden Louis C.K.

De 51-jarige komiek, die vorig jaar werd beschuldigd van seksueel wangedrag, werd volgens The Hollywood Reporter door een aantal mensen in de zaal warm onthaald, terwijl een insider aan Page Six vertelde dat er ook een paar vrouwen de zaal uitliepen toen ze de omstreden Louis C.K. op het podium ontwaarden.

Louis C.K. werd vorig jaar in november door vijf vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Drie vrouwen verklaarden dat hij in hen bijzijn tegen hun zin in had gemasturbeerd. De komiek erkende de verhalen en bood publiekelijk zijn excuses aan.