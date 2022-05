Premium Het beste van De Telegraaf

’Voorstad’ Romance tussen de torenflats in typische ’Van Aalten’

Door Lies Schut

Een pandemie, sociale onrust, een multi-culti wijk, een woke-beweging: in Voorstad van Thomas van Aalten neemt de schrijver het huidige tijdsgewricht op de hak. Rebellie tegen de gevestigde orde, argwaan ten opzichte van nieuwkomers en hangjongeren die de fout in gaan: in het mini-universum dat hij creëert gaat Van Aalten helemaal los.