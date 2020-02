Twentse liefde die spaak loopt

Hij liet zich dat heel lang aanleunen. Tot de dood van haar eigen vader in De beentjes van Sint-Hildegard hun relatie op scherp zet.

Pa koos ervoor gecremeerd te worden en uitgestrooid over de Rijn, zijn vrouw wil daar niks van weten. Liever wil ze hem dichtbij hebben, in een graf dat ze kan bezoeken. Gedda is het meteen met haar moeder eens. Alleen Jan komt tot haar verbazing in opstand: „A’j nem inkoelt, greaw ik ’m der persoonlijk wier oet” zegt hij in ondertiteld Twents, een taal zonder omhaal die de film authentieker maakt. Zijn eerste daad van verzet, maar zeker niet z’n laatste.

Met het scenario van een de Tsjechische film als springplank, schreef Herman Finkers dit luchtige relatiedrama over een liefde die gaat benauwen. Want waar houdt de één op en waar begint de ander? Jan en Gedda zijn niet de enigen die hij daarmee laat worstelen. Want ook hun inmiddels volwassen kinderen zoeken met hun partners naar dat evenwicht. Een herkenbaar wankelen, dat soms onvermijdelijk van au gaat.

Herman Finkers en Johanna ter Steege ontroeren als koppel van jaren dat elkaar steeds lastiger weet te vinden, hoeveel liefde er ook over is, De rest van het spel varieert, net als de doortimmering van de personage. Zo lijkt de fotografe aan wie Daphne Bunskoek gestalte geeft er aan haar haren bijgetrokken. Intussen dient romkom-koning Johan Nijenhuis met zijn opvallend ingehouden regie vooral Finkers’ levendige dialogen en diens scherpe blik voor het alledaags absurde. Die maken van De beentjes van Sint-Hildegard een aanrader.

✭✭✭✩ (3,5)