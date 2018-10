Monica Geuze in tranen bij afscheid dochtertje

„Ik had me zo voorgenomen om niet te gaan huilen, maar ze is zó lief. Nu voel ik mij zo schuldig, maar aan de andere kant moet ik ook oprecht weer beginnen met werken”, vertelt Monica zichtbaar geëmotioneerd voor de camera.

In juli is Monica bevallen van Zara-Lizzy. Het is het eerste kindje van de YouTube-ster en Lars Veldwijk samen. Lars heeft nog een zoon uit een vorige relatie, Mason.