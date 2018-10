Afvalstrategie Patty Brard ongezond volgens experts

„Als een vrouw de helft zou moeten eten van wat een man eet in Nederland, dan zou een vrouw enorm afvallen. Dat zou niet goed zijn! De enige situatie waarin dit logisch zou zijn is als de man een wielrenner is en de vrouw een kantoorbaan heeft”, vertelt Marjolein Visser, hoogleraar ’gezond ouder worden’ van de Vrije Universiteit. Hiermee wil ze erop duiden dat het naast dat het volgens haar ongezond is, ook niet ongevaarlijk is.

Volgens lector gewichtsmanagement van de Hogeschool van Amsterdam, Peter Weijs, klopt het dat vrouwen minder nodig hebben dan mannen. Maar, zo stelt hij: „Wat Patty zegt is een beetje overdreven.” Zo zouden vrouwen slechts 20% minder nodig hebben dan mannen.