Lof voor Netflix-serie Michiel Huisman

The Haunting of Hill House is het nieuwe paradepaardje van streamingdienst Netflix, die tot nu toe geen horrorseries in de portefeuille had. De serie vertelt over een familie die opgroeit in een op het oog gewoon huis dat veel duistere geheimen blijkt te herbergen. Huisman speelt een van de vijf kinderen, die schrijver is geworden en een heel oeuvre van griezelboeken over het huis heeft geschreven.

„De serie bouwt knap en langzaam een verhaal op over onderdrukte trauma’s en ongemak”, prijst het belangrijke entertainmentblad Variety. „Het is een effectief horrorfeest dat op z’n best is als er meer wordt geprobeerd dan de kijker te laten schrikken.” Meer journalisten prijzen het feit dat de tiendelige serie niet voor de gemakzuchtige bloederige schrikeffecten gaat. „De serie blijft hangen niet vanwege alle bekende elementen die goed worden uitgevoerd, maar veel meer om de dingen waarin de serie durft af te wijken van de gebaande paden”, stelt de website The Verge.

The Haunting of Hill House is vanaf 12 oktober te zien op Netflix. Het is niet de eerste grote Amerikaanse serie waar Huisman in te zien is; eerder had hij een vaste rol in onder meer Treme, Orphan Black en Game of Thrones.