’Carice loop je zo omver’

„Het filmwereldje wordt gevormd op de opleidingen”, aldus de gelouterde acteur. „Nadat die hun mensen afleveren, komt er nooit meer iemand bij. Zoek je een 80-jarige? Dan heb je in Nederland de keuze uit Bram van der Vlugt en Bram van der Vlugt.”

„Nou oké, en Frits Lambrechts”, vervolgt hij, „maar dan heb je het wel gehad. Dus ik hoop van harte dat Filmster gezocht (M/V) ervoor zorgt dat er straks allemaal nieuwe gezichten bij komen. Anders krijgen we er nooit eens nieuwe collega’s bij.”

Kandidaten moesten een zelfgemaakte video in sturen waarin ze een bekende scène naspelen uit een succesvolle film of serie. Wie geselecteerd werd, werd vervolgens thuis overvallen door een bekende acteur met de uitdaging om meteen samen een beroemde scène na te spelen.

De eerste drie uitzendingen bestaan uit audities, waarna de beste zes kandidaten doorgaan naar de volgende ronde. Zij moeten zich op weg naar de finale bewijzen in uiteenlopende populaire genres: van comedy en sketch tot drama en crime. De uiteindelijke winnaar krijgt daadwerkelijk een rol in een Nederlandse film of serie.

Volgens Lammers zorgen smartphones ervoor dat bijna iedereen een speelfilm kan maken. „Dat maakt je alleen natuurlijk nog geen filmster. Dat je een liedje in je telefoon kunt zingen plaatst je ook niet meteen op één lijn met Michael Jackson.”

Meters

Lammers waarschuwt de deelnemers („van alles en nog wat tussen de 20 en 65 jaar oud”) dat ze het effect van het programma niet moeten overdrijven. „Er zal wel een reden voor zijn dat het nooit iets wordt met veertigjarigen die ineens gaan acteren, toch? Ook dit programma maakt je niet over night een ster. Een grote acteur word je door het jarenlang te doen, door meters te maken.”

Jonge acteurs wil hij meegeven dat ze niet moeten willen acteren om beroemd te worden. „Doe het als passie en wees bereid hard te werken om je te ontwikkelen en te ontplooien. Als ik eerlijk ben, zou ik zelf als jong Frankje Lammers nooit dit programma aan hebben meegedaan. Maar ik heb dan ook nooit de behoefte gehad beroemd te worden. Ga gewoon een opleiding volgen. Als je het kunt, dan komt het er vanzelf wel uit.”

Laten zien

Toch wil hij niemand de hoop ontnemen op een glansrijke Hollywood-carrière voordat het programma überhaupt is uitgezonden. „Clint Eastwood heeft bijvoorbeeld maar twee gezichtsuitdrukkingen - één met, en één zonder hoed. En ik denk dat veel mensen Carice van Houten op straat omver zouden lopen, maar de tv knalt uit elkaar als zij te zien is. Film vraagt nu eenmaal andere dingen van een acteur dan toneel, en soms heb je weinig nodig om het te laten zien.”

Op het moment van dit interview moest de laatste opnamedag nog plaatsvinden. Maar Lammers heeft de magie al wel gezien. „Ik heb een idee van wie er gaat winnen, ja”, zegt hij, om daar na een verbaasde reactie aan toe te voegen: „Bij Heel Holland bakt weet je toch ook op een gegeven moment wel hoe de kaarten zijn geschud?”

„Goed, het blijft televisie. Ook al ben je de gedoodverfde winnaar, als jouw taart in de halve finale verbrandt, lig je er alsnog uit. Maar in principe weet ik wel wie dit programma gaat winnen. Ik moet alleen (collega-juryleden, red.) Tim Oliehoek en Isa Hoes er nog even van zien te overtuigen.”

Lammers vond het jurylidmaatschap een mooie ervaring. „Al moet je eigenlijk niet opzoek gaan naar een filmster, maar naar talent dat je kunt opleiden tot een filmacteur of -actrice. Het is zo leuk om scènes met de kandidaten te mogen analyseren. Zeker met Tim en Isa naast me. Die hebben altijd wel iets zinnigs in te brengen, daar word ik zelf als acteur ook beter van.”