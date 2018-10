Liet MEGHAN eicellen invriezen?

Het moet zwaar voor haar zijn: al sinds de grote huwelijksdag in mei focust de hele wereld op haar al dan niet groeiende buik. MEGHAN, hertogin van Sussex (37), blijft echter gelaten onder de media-aandacht voor de baby van haar en PRINS HARRY, die opwelt zodra zij maar even een wijder jurkje draagt of haar moeder DORIA naar Londen haalt.

Meghan is al een jaar ouder dan haar illustere schoonmoeder DIANA (1961-1997) geworden is en dat maakt dat de druk op haar groot is. Maar nu duikt er in Londen een verhaal op dat duidelijk zou maken waarom zij zo relaxed kan blijven en wat maakt dat zij met Harry eerst nog en lange en intense kennismakingsreis door Australië gaat doen, die een streep lijkt te halen door alle eerdere aanwijzingen die erop zouden duiden dat zij al zwanger is.

Van 16 tot en met 31 oktober reist het populaire paar door Australië, Nieuw-Zeeland, Fiji en Tonga. Het wordt een ambitieuze trip met een strak tijdschema en tientallen stops die iemand, die net zwanger is, misschien uit haar hoofd zou laten. In Sydney doen zij Harry’s Invictus Games aan, daar eindigen zij hun reis ook en tussendoor zijn ze te vinden in Melbourne, Dubbo op Fraser Island, Suva op de Fiji-eilanden en Nuku’alofa – de hoofdstad van Tonga. Alleen al in Nieuw-Zeeland doen zij zowel Auckland, Rotorua als Wellington aan.

Als gezegd: een inspannende tour!

Social freezing

Vruchtbaarheid bij vrouwen neemt al af vanaf het 35e levensjaar en Meghan zou daar, volgens deze bronnen, op hebben voorgesorteerd door tijdig eicellen te hebben laten invriezen.

’Social freezing’ heet de mogelijkheid waarbij meestal al vóór de dertigste verjaardag eicellen worden geconserveerd die later van pas komen en dan een zwangerschap zouden kunnen vergemakkelijken. Het is een behandeling die eenmalig een paar duizend euro kost en daarbovenop zo’n 300 euro per jaar voor het bewaren van het biologische materiaal.

De techniek is zo’n succes omdat tijden zijn veranderd en vrouwen de laatste dertig jaar steeds later aan kinderen beginnen. Diana kreeg eerste zoon PRINS WILLIAM toen zij amper 21 was, Meghan was op die leeftijd nog een ambitieuze actrice die van grote rollen alleen nog kon dromen maar wel vastbesloten was het te gaan maken!

De wereld mag dan hopen op een nieuwe koninklijke baby, Meghan en Harry lijken zich niet willen laten opjagen en eerst nog even alleen van elkaar te willen genieten. De afgelopen zomer verdwenen zij dan ook even helemaal van de radar, maar dat leidde nog niet tot de bekendmaking van het heuglijke nieuws door Kensington Palace.

Insiders dachten al voor hun huwelijk zeker te weten dat de twee ’zo snel mogelijk aan kinderen zouden willen beginnen, juist om dat verdere vertraging voor complicaties zou kunnen zorgen.’ Op zich is dat een logische redenering, maar juist omdat hun baby toch geen rol van betekenis zal spelen in de erfopvolging en Meghan wellicht een medisch trucje achter de hand heeft, is wat quality-time sámen ook erg... verleidelijk!