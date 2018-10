’Top Gear-mannen bedonderden Chinezen’

Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May waren jarenlang de gezichten van het succesvolle Top gear. Nadat Clarkson door de BBC werd ontslagen, gingen ze gedrieën aan de slag voor Amazon.

„Ze gaan dit seizoen weer drie, vier roadtrips doen met retarded shit”, onthult Wilman. „Zo moeten ze in de Verenigde Staten zelf een camper bouwen en trekken ze dwars door Trump-ville. In China moeten ze de zakengemeenschap ervan overtuigen dat Mercedes-rommel van 20 jaar oud het helemaal gaat worden. Dat gaat natuurlijk helemaal mis.”

Van het derde seizoen, dat vanaf begin november bij Prime Video is te zien, zijn de meeste afleveringen inmiddels opgenomen. Momenteel verblijven de gezichten van het programma in Azerbeidzjan en Georgië. Wilman: „En reken op prachtige specials uit Colombia en Mongolië.”

In een korte teaser was daarnaast te zien hoe Clarkson zich als Franse gendarme had verkleed, inclusief een ridicuul snorretje waarvan valt te hopen dat dit een plakvariant was. Beelden van Clarkson moest uw verslaggever helaas op last van de beveiliging van zijn telefoon verwijderen.