Roxanne Filion uit B&B Vol liefde: ’Ik ben verliefd’

Grote brand in Apeldoornse sportschool: ’Zet ventilatie uit!’

In een sportschool in Apeldoorn is op kerstavond een felle brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere blus-eenheden en een hoogwerker naar het pand aan de Gijsbrechtgaarde uitgetrokken. „Houd ramen en deuren gesloten en zet ventilatie uit”, waarschuwt de Gelderse veiligheidsregio omwonenden.