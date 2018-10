UB40: Niets te maken met bargevecht Kavanaugh

Dat meldt Billboard. De FBI verricht onderzoek naar Kavanaugh nadat drie vrouwen hebben gezegd dat zij het slachtoffer waren van seksueel wangedrag van de Republikein. Diverse senatoren hebben hierom gevraagd voordat de senaat gaat stemmen over de aanstelling van Kavanaugh.

The New York Times berichtte eerder deze week over een bargevecht na een concert van UB40 waar Kavanaugh volgens een studiegenoot bij betrokken is geweest. Hij zou een emmer met ijs over een andere man hebben gegooid. Het slachtoffer was mogelijk de zanger van UB40. Maar dit gerucht ontkracht de band dus.

Als Kavanaugh bij een bargevecht betrokken is geweest, dan zou de rechter mogelijk onder ede hebben gelogen. Tijdens de verhoren over zijn vermeende seksuele wangedrag verklaarde Kavanaugh nooit te veel te hebben gedronken en stelde hij nooit door drank in de problemen te zijn gekomen.