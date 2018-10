James Wan maakt talentenjacht voor horrorregisseurs

Wan en New Line werken volgens The Hollywood Reporter aan een dertiendelige televisieserie Night Vision. Het project wordt mede ontwikkeld met het bedrijf Magical Elves, die ook verantwoordelijk was voor reality-televisiehits als Top Chef en Project Runway.

In Night Vision zal een team van dertien gezaghebbende horrorregisseurs, -schrijvers en -producenten zich buigen over korte horrorfilms van jong talent. De uiteindelijke winnaar krijgt een contract bij New Line. Het productiehuis is groot geworden met succesvolle horrorreeksen als A Nightmare on Elmstreet, Final Destination en IT.