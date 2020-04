Kees Tol voelt zich eenzaam

„Ik ben de laatste die mag klagen, maar dit is echt vréselijk”, vertelt hij aan de Volkskrant. „Als er oorlog zou komen, vertrek ik als eerste.” Zelf zegt hij

Ondanks dat er momenteel geen bezoekjes in zitten aan zijn vader - die hartpatiënt is en tot een risicogroep behoort - en zijn vrienden die een partner en in de meeste gevallen ook kinderen hebben, probeert hij zichzelf bezig te houden. „Ik probeer zoveel mogelijk buiten te zijn. Ik wandel, ren of fiets elke dag.” Ook komen er af en toe vrienden langs, die ’op anderhalve meter afstand’ in zijn tuin ontmoet. „Da’s toch anders”, aldus Kees.