Brett Ratner treft schikking over #MeToo-aanklacht

De vrouw, Melanie Kohler, laat de aanklacht wegens seksueel wangedrag vallen en de regisseur zet zijn rechtszaak wegens smaad tegen de vrouw niet door. Volgens de advocaat van Kohler waren haar herinneringen aan het voorval, dat meer dan tien jaar geleden plaats zou hebben gevonden, te vaag en ongedefinieerd om voor de rechter stand te houden.

Geen van beide partijen heeft geld betaald in het kader van de schikking. Kohler was overigens niet de enige vrouw die Ratner beticht heeft van seksueel wangedrag. De producent is onder meer bekend van de filmreeksen X-Men en Rush Hour en de hitserie Prison Break.