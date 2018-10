Michelle Williams speelt Challenger-astronaut

De spaceshuttle explodeerde kort na de lancering vanaf Cape Canaveral in Florida. De beelden van de explosie schokten de wereld. Vooral de dood van McAuliffe, een higschooldocent die was uitverkoren om mee de ruimte in te gaan, maakte diepe indruk.

De docent uit New Hampshire kreeg na de ramp postuum een Medal of Honor toegekend. De film wordt geregisseerd door Martin Zandvliet (Land of Mine). De opnames vinden volgend jaar plaats.