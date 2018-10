Spanje valt massaal voor ’Nederlandse Julio’

Het lijkt een gevalletje ’te mooi om waar te zijn’, maar hoe vaak WILLIAM JANZ (44) zich ook in de armen knijpt, over twee maanden staat hij in een volgepakt Teatre Victòria in Barcelona toch echt in de halve finale van de ook in Spanje immens populaire talentenshow. Hij gaf zich, bijna in een soort baldadige bui, op voor Got Talent España en heeft nu al de harten gestolen in het land van zijn grote held JULIO IGLESIAS.

,,Ze vinden het daar een mooi verhaal: doordeweeks sta ik voor de klas en in het weekend zing ik’’, vertelt hij deze week in Weekblad Privé. ,,Verder heb ik ook nog een gezin met twee jonge kinderen, JULIAN (14) en ADAM (11). Mocht ik de kans krijgen om door te breken in Spanje, dan pak ik die natuurlijk met beide handen aan.’’

Wat zomaar zou kunnen meespelen in zijn weg naar eeuwige roem, is dat de Spaanse evenknie van SIMON COWELL, het gevreesde jurylid RISTO MEJIDE, nu al op zijn hand lijkt te zijn. ,,Hij kwam na de kwartfinale naar me toe gelopen met zijn telefoon in zijn hand. Hij zei: ’Typ je nummer in, want jij moet komen optreden op mijn verjaardag in november.’ Die afspraak staat inmiddels in mijn agenda.’’