Actieve CHER (72) heeft moeder (92) als voorbeeld

Maar wel een showgirl van, inmiddels, 72!

„Natuurlijk heb ik wel vaak over stoppen nagedacht, helemaal na mijn eerste Farewell Tour in, wanneer was dat, 2005. Ik was toen al op een leeftijd van Bijbelse proporties en vond eigenlijk dat het gewoon gepast was om te stoppen. Maar, hoezo? Ik kan en wil nog jaren door. Ik vroeg me vooral af wat ik dan zou gaan doen met al die vrije tijd, maar ik kwam op niets anders dan golf spelen en rosé drinken op het strand van Malibu. BARBRA STREISAND vroeg me laatst waarom ik me op mijn leeftijd nog zoveel op de hals haal. En ik antwoordde: ’Omdat ik het straks niet meer kan!’

Cher heeft het niet van een vreemde.

Ze zegt: „Mijn moeder is 92, maar steekt met haar energie een vijftigjarige naar de kroon. Ik ben blij dat ik haar genen heb. Mijn moeder heeft me altijd vleugels gegeven en me nooit afgeremd of geprobeerd me van het vervullen van mijn showbizzdromen af te houden. Als vierjarige had ik namelijk het gevoel heel bijzonder te zijn.”

Bang voor de dood is ze niet: „Welnee! Voor mijn kinderen is alles geregeld, maar verder bemoei ik me nergens mee. Ze zien maar. Een traditionele begrafenis is sowieso een gruwelijke gedachte voor me. Laat al mijn geliefden in kleurrijke kleding naar Zuid-Frankrijk komen en daar champagne drinken. Laat ze erop proosten dat ik zo’n mooi en bijzonder leven had.”

Zijn er dingen die haar ’s nachts wél wakker houden? „Nou, een man in elk geval niet. Helaas! Ik was altijd een nieuwsjunkie en las voor het slapen gaan alle sites. Maar sinds TRUMP en die andere despoten de wereld op z’n kop zetten, ben ik daarmee gestopt. Ik val nu met luisterboeken in slaap!”