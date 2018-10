Kritiek op Kavanaugh-column Van ’t Hek groeit

Van ’t Hek noemt de zaak ’amusement’ waarbij hij zich ’kostelijk vermaakt’. „Maar in veel #metoo-gevallen gaat het toch ook gewoon om de gezonde combinatie van jeugd en drank en hormonen en onervarenheid en horkerigheid.” De cabaretier stelt ’als zeventienjarige zo vaak te hebben staan schutteren tegenover een meisje. En in mijn paniek begon ik dan maar te zoenen. En dan? Dan kreeg ik een knietje’.

De tekst leidde de afgelopen dagen tot veel kritiek op sociale media. „Onvoorstelbaar”, noemde Halina Reijn de column. Ook schrijfster Aafke Romeijn vindt dat Youp met zijn uitlatingen ’definitief over zijn houdbaarheidsdatum heen is’. NOS-coryfee Eelco Bosch van Rosenthal verzucht dat het een ’column uit de jaren dertig is’.

Onempathische misogynist

Ook lezers roeren zich. NRC plaatste dinsdagavond een ingezonden brief op de website waarin lezer Madeleijn van den Nieuwenhuizen de komiek berispt voor de manier waarop hij de klachten over seksueel wangedrag bagatelliseert. „We zouden bijna denken dat hij een conservatieve onempathische misogynist is die wellicht te oud is om te wennen aan de nieuwe realiteit waarin we aantijgingen van seksueel geweld en misbruik van vrouwen serieus nemen”, aldus Van den Nieuwenhuizen.

Van ’t Hek lag eerder dit jaar onder vuur voor het gebruik van het woord ’pisnicht’ in een column. De komiek vond het normaal taalgebruik; veel mensen, waaronder LHBT-belangenorganisatie COC en Paul de Leeuw, waren woest omdat Van ’t Hek hiermee moedwillig stigmatisering en stereotypering van LHBT in stand zou houden.