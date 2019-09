Mattie en Marieke organiseren bruiloft in één week tijd

„We gaan een volledige bruiloft op poten zetten. We willen het gelukkige bruidspaar hun allermooiste dag bezorgen, maar realiseren ons dat we daarvoor niet heel veel tijd hebben”, beseft Mattie. „En toch heb ik er heel veel vertrouwen in dat het ons gaat lukken!”

Ook Marieke weet dat het lastig wordt, die daarom ook de hulp van getrouwde stellen inroept. „Geen van ons is ooit getrouwd. We zijn ook geen echte weddingplanners. Dus als je al getrouwd bent, kan je ons dan misschien helpen met ideeën of taarten bakken?”

Koppels kunnen zich tot volgende week donderdagmiddag aanmelden bij Qmusic. De dag erna wordt bekendgemaakt welk stel Mattie en Marieke als weddingsplanners krijgt. Het gekozen bruidspaar trouwt uiteindelijk op vrijdag 20 september.