Gitarist Joop Roelofs overleden

„Het was vandaag de zesde dag dat Joop lag te slapen. Elke dag deed hij dat steeds dieper. En uiteindelijk is hij dan ook weggegleden naar datgene wat niemand kent of weet. Joop is vanavond overleden”, staat te lezen op zijn Facebook-pagina.

Eind augustus dit jaar werd Roelofs nog geëerd met een straatfeest en muurschildering op de plek waar vroeger de woonboot lag waarop de band repeteerde.

Q65 werd door Joop Roelofs en Frank Nuyens opgericht in de jaren zestig van de vorige eeuw. De groep stond bekend om zijn ruwe, ’bewust lelijke’ geluid. Q65 scoorde hits met de nummers The life I live en You’re the victor.

Q65 Ⓒ Hollandse Hoogte / Spaarnestad Photo