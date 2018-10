Anna Faris verwijdert foto na bodyshaming

De actrice is te zien in de kleedkamer, maar daar reageerde niemand op. Alle comments gingen over haar gewicht, dat volgens velen schrikbarend laag zou zijn. Dit meldt TMZ.

„Je ziet er zeer ongezond uit, dit is alarmerend!”, „Ik heb het gevoel dat deze foto een schreeuw om hulp is”, „Ik hoop dat je de hulp krijgt die je nodig hebt”, waren een aantal reacties. Een andere fan nam het voor haar op: „Je bent mooi met elk gewicht. Als je maar gelukkig en gezond bent, daar gaat het om.”

Anna verwijderde de foto 15 minuten nadat ze hem gepost had.

De inmiddels verwijderde foto van Anna Faris op Instagram Ⓒ Instagram