Rapper Jebroer gaat volgend jaar trouwen

„Ik wil volgend jaar iets minder shows doen zodat ik meer bij m’n kids kan zijn”, vertelt de rapper uit Voorschoten. „Mijn vriendin heeft mijn leven gered omdat ik nooit iemand had ontmoet die echt van mij hield. Ik doe alles voor mijn gezin.” Jebroer heeft al drie kinderen. „Drie is wel next level, heb geen seconde rust. Het is zwaar, maar ik ben er voor gemaakt. Alles waar ik vroeger over heb gedroomd is gelukt.”

Verder vertelt de 32-jarige Kimman in de podcast bezig te zijn met een nieuwe show, genaamd Jebroer4life. „Het wordt een nieuwe show met heel veel danseressen, vuurwerk en de gekste visuals. Door middel van dit soort grote shows kan ik dan wellicht minder shows geven en vaker bij mijn kinderen zijn.” Ook werkt Kimman aan een nieuw album.

Jebroer vertelt verder openhartig over de nasleep van het nummer Kind van de Duivel. „Bepaalde mensen proberen me nog steeds te boycotten vanwege Kind van de Duivel”, legt hij uit. „Ik was een keer met mijn kids in een speelhal en daar waren we niet welkom. Bij mijn shows staan soms mensen met een bijbel voor de ingang; ze geven me dan bijbels voor mijn kinderen.”