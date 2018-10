Caroline Tensen schrikt van dementiecijfers

„Het is een nare ziekte”, vertelt Caroline. „Je wordt gewoon iemand anders. Dat is ontzettend confronterend.” Volgens de presentatrice bestaat er nog veel onwetendheid bij het publiek over alzheimer. „Het is volksziekte nummer één. Eén op de vijf mensen krijgt dementie. Dat wist ik echt niet”, zegt ze. „Uitleg en meer onderzoek is nodig.”

Carolines inmiddels overleden moeder had dementie, waardoor ze de ziekte van dichtbij meemaakte. „Mijn moeder kon door afasie ook niet praten. Dan wist je niet wat er in haar hoofd om ging. Dan heb je diegene nog wel maar ook weer niet”, legt ze uit. „Door dit programma ging ik mij ook nog meer realiseren wat mijn vader doormaakte. Hoe heftig het voor hem was.”

Niet te zwaar

De uitzending van woensdagavond wordt bewust niet te zwaar van toon gemaakt. „Van dat hele heftige en zielige houd ik ook niet”, zegt Caroline. Ze hoopt op meer bewustwording bij de kijkers, en uiteraard op nieuwe donateurs. „We hopen een x-aantal nieuwe donateurs te kunnen werven. In ieder geval genoeg om verdere onderzoeken te starten. Dat is zo belangrijk.”

Herinneringen voor het leven is woensdag om 21.25 uur te zien op NPO 1. Tijdens de uitzending zijn er onder meer optredens van Karin Bloemen, Leona Philippo, Elske DeWall, Sjors van der Panne en Carel Kraayenhof.