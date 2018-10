RTL Late Night blijft weinig kijkers trekken

Dat blijkt uit de cijfers van de stichting Kijkonderzoek. In de uitzending van dinsdag was onder meer ’poepdokter’ Nienke Gottenbos te gast die praatte over de darmflora van kinderen. Ook kwam Art Rooijakkers praten over zijn nieuwe programma. RTL Late Night-presentator Humberto Tan werd deze zomer vervangen door Huys vanwege de dalende kijkcijfers.

Het best bekeken programma van de dinsdagavond was de voetbalwedstrijd Bayern München-Ajax. Hier keken zo’ n 2 miljoen mensen naar. Ook het NOS Journaal (1,8 miljoen), DWDD en het Half Acht Nieuws van RTL (allebei 1 miljoen) deden het traditiegetrouw goed.