Britt Dekker presenteert rode loper Televizier-Ring Gala

Voor de Gouden Televizier-ring zijn dit jaar onder andere Beau Five Days Inside van RTL4, De Luizenmoeder van AVROTROS en Expeditie Robinson van RTL4 genomineerd. Dit jaar wordt ook voor het eerst de Digital Impact Award uitgereikt voor het programma dat het best kijkers weet te bereiken online. Hiervoor zijn Expeditie Robinson, Wie is de Mol? en Zondag met Lubach kanshebbers. Zondag met Lubach was vorig jaar de grote winnaar van de Ring.

