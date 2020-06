Wilfred Genee: ’Ik ben de laatste die het programma wil verlaten’

Genee zegt wel een beetje begrip te hebben voor hoe Derksen en Van der Gijp zich voelen. „Als ik de gedachtegang volg van Johan en René kan ik me er iets bij voorstellen.” Tegelijkertijd snapt hij niet waarom hij door diverse mensen als een verrader wordt gezien en legt uit: „Ik probeer in al mijn interviews mensen te verleiden om meer te zeggen dan ze zouden willen.”

"Er verdampt in een weekend een miljoen euro sponsorgeld"

Genee voelde naar eigen zeggen al tijdens de uitzending dat het misging. Een week eerder was hij al onderdeel van een radiorelletje, omdat een van zijn sidekicks rapper Akwasi smalend ’Verbindpiet’ noemde. Derksen bracht de rapper opnieuw in verband met Zwarte Piet.

’Johan is geen racist’

Hoewel Genee stellig is in zijn overtuiging dat Johan Derksen ’geen racist’ is, appte hij de volgende ochtend eindredacteur Jan Hillenius: „Ik heb het gevoel dat het helemaal uit de hand kan lopen.” Toch bleef het onderwerp die avond, tot Genees verbazing, onbesproken toen Derksen te gast was bij Beau.

Vanaf de dag erop ging het echter snel. „We hebben het nog nooit zo meegemaakt”, aldus Genee, nog steeds verbijsterd. „Mensen waren bedreigd, sponsoren afgehaakt. Er verdampt in een weekend een miljoen euro. Het liep helemaal uit de hand.”

Genee staat nog steeds achter het idee van de uitzending van afgelopen maandag. „Iedereen gooide de deur voor ons dicht, wij zetten de deur juist open. We hebben alle zwarte voetballers gebeld, maar ze wilden niet komen.”

Wel lijkt hij achteraf spijt te hebben dat ze de uitzending niet hebben afgeblazen toen het niet lukte om voetballers aan tafel te krijgen. „Misschien hadden we op zondagavond moeten concluderen dat we het niet hadden moeten doen.”

Toekomst ongewis

Op de vraag of volgend jaar Veronica Inside nog op de buis te zien zal zijn, wil Genee niet ingaan: „Daar kan ik geen antwoord op geven. En als ik het wel kon, zou ik het niet doen. Dat bespreek je onderling.”

Zelf zal hij de handdoek zeker niet in de ring gooien. „Ik ben de laatste die het programma zou willen verlaten. Het is ook niet zo dat ik hier ben omdat ik mijn naam wil redden.”