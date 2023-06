Rammstein-frontman Till Lindemann zet tegenaanval in

„Op sociale netwerken, met name op Instagram, Twitter en YouTube, hebben verschillende vrouwen ernstige beschuldigingen geuit tegen onze cliënt”, schrijven advocaten Simon Bergmann en Christian Schertz. „Herhaaldelijk werd beweerd dat vrouwen bij Rammstein-concerten zijn gedrogeerd zodat onze cliënt seks met hen kon hebben.” Volgens de advocaten zijn al die beschuldigingen onjuist. „We zullen onmiddellijk juridische stappen nemen tegen de individuen voor alle aantijgingen van deze aard.”

Een Noord-Ierse vrouw deelde haar verhaal aanvankelijk op sociale media. Zij beschuldigde Lindemann ervan dat hij haar had gedrogeerd na een concert in de Litouwse hoofdstad Vilnius. De Noord-Ierse vrouw herhaalde donderdag bij de BBC haar verhaal. Zij zou door een Russische vrouw zijn uitgekozen en ’„gerekruteerd” om seks met de zanger te hebben. De Russische vrouw zou haar ook toegang hebben gegeven tot de zogeheten ’row zero’, een speciale zone vooraan bij het podium.

Onderzoek

Na het verhaal van de Noord-Ierse vrouw volgden nog meer vrouwen die de 60-jarige zanger beschuldigen van seksueel wangedrag. Jonge vrouwen zouden tijdens concerten worden uitgekozen en dan een uitnodiging krijgen voor een afterparty waar allerlei seksuele handelingen zouden plaatsvinden. Die zouden vaker uit de ’row zero’ zijn geselecteerd. Woensdag werd bekend dat de Duitse metalband een advocatenkantoor heeft ingehuurd om de beschuldigingen tegen Lindemann over zijn omgang met vrouwen te onderzoeken.

Rammstein is momenteel bezig met een Europese tour. Zo speelde de band woensdag in München, met enige aanpassingen. Zo werd het nummer Pussy bijvoorbeeld niet gespeeld en ook ontbrak het kanon in de vorm van een penis waarmee het publiek wordt besproeid met wit schuim. Daarnaast was er geen row zero. De mannen van Rammstein spelen volgende maand twee keer in Groningen.