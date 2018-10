Gilbert O’Sullivan eenmalig naar Nederland

Onlangs kwam het nieuwe album uit van O’Sullivan, die meteen binnenkwam in de Engelse top 20. Met zijn soloshow Just Gilbert brengt hij oude hits zoals Alone Again en Nothing Rhymed ten gehore, maar zal hij ook nieuwe nummers spelen.

De voorverkoop voor de show begint vrijdag. Op 1 februari 2019 is O’Sullivan dan te zien in Carré.