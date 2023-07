Jeroen Pauw hoopt dat Op1 nog jaren doorgaat: ’Maar ik weet het niet’

„Ik maak deel uit van een bedrijf dat deel uitmaakt van een redactie die Op1 maakt”, legt Pauw uit in Renze. „De drie omroepen gaan na de zomervakantie gewoon door. Ik weet niet tot wanneer dat doorloopt. Ik mag hopen dat het nog jaren doorgaat, maar ik weet het niet.”

Het programma loopt in principe door tot eind 2023. „Die toezeggingen gaan in kalenderjaren. Dus in oktober moet er wel helderheid over de toekomst zijn.”

Pauw zou het fijner vinden als er nog meer omroepen in de samenwerking stappen: „Het idee was om een gemêleerde kijk te geven vanuit verschillende identiteiten.” Maar omroepen als AvroTros en Kro-Ncrv gaven recent aan geen interesse te hebben in participatie in Op1. Ongehoord Nederland van Arnold Karskens zou wel graag mee doen aan de talkshow.

Eva Jinek

Voor de komst van Op1 maakte Pauw jarenlang een talkshow bij de NPO, die hij afwisselde met Eva Jinek. Laatstgenoemde stapte in 2019 over naar RTL en keert nu weer terug bij de publieke omroep.

„Ik was niet verrast, het zoemde al lang in Hilversum”, zegt Pauw over de overstap. „Ik vind het wel bijzonder dat ze het doet. (...) Ik heb haar wel even een berichtje gestuurd nadat het nieuws naar buiten kwam. Maar niet op voorhand, ik wist het nog niet.”