Nederlandse seksscènes gecensureerd in Londen

De film, gebaseerd op het gelijknamige boek van Elvis Peeters, vertelt over een groep pubers in een Belgisch grensdorp dat gedurende een saaie zomer op zoek gaat naar avontuur. Vanuit een afgelegen schuurtje proberen zij hun verveling te verdrijven, onder meer door pornofilms te maken.

Het gaat volgens regisseur Eller om een ’zeer ludieke scène: zij verkopen beelden van zichzelf, maar dossen zich uit in carnavaleske maskers en kleding om niet herkenbaar te zijn’. „De film heeft al een 18-plus-keuring in het Verenigd Koninkrijk. Maar het festival in Londen vindt deze scènes dusdanig schokkend dat ze worden ’geblurd’. Er wordt wel van tevoren melding gemaakt van de censuur, op verzoek van de Nederlandse maker.

Functioneel

Eller vindt het ’te bizar voor woorden’. „Op Netflix barst het van de series waar elke drie minuten een hoofd wordt opgeblazen of een mes in een lichaam wordt gestoken. Maar een paar geslachtsdelen zouden te ver gaan voor het Britse festivalpubliek.” Hij noemt de porno ’functioneel voor het verhaal’. „Juist door die scène houd je als kijker de rest van de film het gevoel dat die jongeren tot alles in staat zijn.”

De maker heeft overwogen zijn film terug te trekken van het festival. „Maar ik vind het wel ook een eer dat het buitenlandse publiek de kans krijgt mijn debuut te zien. En we zijn genomineerd voor drie prijzen.” WIJ draaide deze zomer in de Nederlandse bioscopen, al waren er ook theaters in Nederland die de film niet wilden vertonen.

De film is deze week te zien op het Nederlands Filmfestival. WIJ is genomineerd voor twee Gouden Kalveren, voor beste scenario (Eller) en beste montage (de onlangs overleden Wouter van Luyn).