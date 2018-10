Dochter Raymond van Barneveld onder het mes

Dat schrijft moeder Silvia, die met haar dochter meegaat, op Facebook. „Kind op naar maatje 21.” Daisy wordt niet in Nederland geopereerd, maar in België. Dat is omdat haar BMI niet hoog genoeg is, zo laat ze weten. „Mijn BMI is 36, geen 40. Dus ik word in Nederland niet geholpen.”

BMI, oftewel Body Mass Index, wordt berekend door het gewicht in kilo’s te delen door het kwadraat van de lengte in meters. Volgens de website van het Voedingscentrum heeft Daisy met een BMI van 36 ernstig overgewicht.

Daisy deed in 2016 een poging om net als haar vader in de schijnwerpers terecht te komen. Ze dook op in The Voice of Holland, maar wist de liveshows niet te halen.