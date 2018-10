Dit is het beautygeheim van Doutzen Kroes

De 33-jarige Kroes blijkt slechts een paar minuten nodig te hebben om haar slaapgezicht om te toveren in een betoverend koppie. „De beste tip die ik ooit heb gekregen is om je wimpers te krullen. Als je vermoeide ogen hebt of een wat opgeblazen gezicht hebt, maken gekrulde wimpers echt het verschil.”

Aan Harper’s Bazaar laat het model weten dat ze alle hulp kan gebruiken die er is, omdat ze maar weinig tijd heeft voor haar make-up. „Als moeder is het heel moeilijk om een uur met je make-up in de weer te zijn.” Ze legt uit dat ze eigenlijk alleen een foundation en een mascara gebruikt, maar wel meer aandacht aan haar huid zou moeten besteden.

„Als je jong bent, houd je je daar helemaal niet mee bezig, maar als je ouder wordt, merk je dat meteen aan je huid. Ik gebruik tegenwoordig regelmatig een gezichtsmasker.”