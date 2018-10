Bella Thorne verschijnt met okselhaar op rode loper

Het okselhaar van Bella was zo lang dat het duidelijk uitstak. Het feit dat ze een mouwloos shirt droeg, hielp daarbij ook niet echt. Of Bella een statement wilde maken met het haar, of dat ze even geen zin had om zich te scheren, is niet duidelijk.

De afgelopen jaren lieten sterren wel vaker hun okselhaar staan. Onder andere van Madonna en Miley Cyrus doken foto’s op waarop te zien is dat ze het even niet zo nauw namen met het ontharen.