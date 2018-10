Verzonnen Drew Barrymore-verhaal gaat viraal

„Dit interview met Drew Barrymore is... buitengewoon”, schrijft Adam Baron bij foto’s van het artikel op Twitter. En dat blijkt wel heel zwak uitgedrukt. Het interview begint al meteen met een vrij idiote inleiding: „Ondanks haar onstabiele relaties in het verleden, ondanks besloten om zich voorlopig volledig te focussen op het het moederschap.”

De schrijver besluit vervolgens in te gaan op haar verleden en haalt daar zelfs een verzonnen psycholoog bij. „Drew heeft 17 mislukte relaties, verlovingen en huwelijken gehad. Volgens psychologen is dat normaal, omdat ze sinds haar negende geen vaderfiguur meer in haar leven heeft. Vanaf dat moment is ze onbewust op zoek gegaan naar mannelijke aandacht. Maar helaas is dat niet gegaan zoals gepland en heeft ze nog geen een succesvolle relatie gehad.”

Volledig verzonnen

’Het interview’ gaat vrolijk verder met nog vreemdere uitspraken over haar gewichtsverlies. „Ik voel me overweldigd wanneer iemand me zegt dat ik mijn imago heb hersteld en al die extra kilo’s heb verloren. Vooral omdat ik depressief was doordat ik zoveel was aangekomen na de geboorte van Frankie. Toch vind ik dit een mooie kans om vrouwen met overgewicht aan te moedigen om hun schoonheid te herstellen. Het is immers niet zo moeilijk als je zou denken, het gaat vooral om doorzetting en het juiste dieet.”

Los van alle spelfouten, blijkt het interview ook nog eens volledig verzonnen. De actrice laat weten nooit te hebben meegewerkt aan de publicatie. „Het is uit de lucht gegrepen”, klinkt het. „We hebben de auteur gecontacteerd voor uitleg.” EgyptAir heeft nog niet gereageerd op het artikel.