En Vogue komt naar de Ziggo Dome

„En Vogue heeft echt legendarische nummers gemaakt waar wij keer op keer zoveel inspiratie en energie uit halen,” vertelt Berget Lewis. „De 90’s hadden er echt anders uitgezien zonder deze power ladies! En straks staan we gewoon live on stage naast hen in onze eigen show. Dat wordt natuurlijk een magisch moment!”

En Vogue verkocht meer dan 20 miljoen albums, heeft 30 miljoen streams en 26 miljoen YouTube views op alleen al hun top 6 hitsingles. De zangeressen Cindy Herron-Braggs, Terry Ellis en Rhona Bennet scoorden in de jaren 90 hit na hit met nummers als Hold On, Free Your Mind, Never Gonna Get it, Whatta Man (feat. Salt N Pepa) en Don’t Let Go. Bovendien zijn de vrouwen verschillende keren genomineerd voor een Grammy Award.

„We hebben ieder een wishlist van special guests en En Vogue staat daar al sinds jaar één op”, reageert Edsilia Rombley. „Want als er één groep perfect bij onze shows past, dan is het natuurlijk En Vogue met haar power ladies en onvergetelijke hits! We zijn echt supertrots dat ze komen!”

Eerder werd al bekend dat Steffen Morrison en Ronnie Flex de dames zullen vergezellen.