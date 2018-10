Lil’ Kleine en Broederliefde op Valhalla Festival

Onder andere Oliver Heldens, Lil' Kleine en Broederliefde zijn aangekondigd.

In december zullen vier podia de RAI in Amsterdam vullen met muziek van verschillende artiesten en live-acts. Ook De Sluwe Vos, Cesqeaux, Afrobros en Sevn Alias zijn te zien op 22 december. De kaartverkoop voor het festival is al begonnen.