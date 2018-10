Michiel Huisman als wassen beeld in Tussauds

Zijn succesvolle carrière en zijn aanwezigheid in de lijst van meest aangevraagde beelden was voor de attractie de reden om hem in was te vereeuwigen, aldus een woordvoerder. Als enige Nederlandse mannelijke acteur schittert Michiel vanaf donderdag in de zogenoemde VIP Gala Party naast andere wereldberoemde sterren als Ryan Gosling en George Clooney.

Huisman brak na rollen in Nederlandse hits als Phileine zegt sorry en Zwartboek door met zijn rol in de Engelstalige hitserie Game of Thrones. Daarna volgden rollen in films als World War Z, Wild, The Age of Adaline, Irreplaceable You en The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society. Hij woont al jaren in de VS.