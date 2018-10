BN'ers in Club van 35 Zevenheuvelenloop

De min of meer bekende Nederlanders zijn daarmee ambassadeur van de hardloopwedstrijd over 15 kilometer in en rond Nijmegen, die dit jaar op 18 november zijn 35e editie beleeft. Ook de Ethiopische hardlooplegende Haile Gebrselassie zit in de Club van 35.

Van Jansen, Benali en ook Roemer is bekend dat ze fervente hardlopers zijn. Jetten was ooit een groot hardlooptalent. De ambassadeurs komen op 2 november samen voor een training in het Corversbos in Hilversum. Daar wordt ook een nieuwe hardlooproute geopend die de Stichting Zevenheuvelenloop samen met Natuurmonumenten heeft aangelegd.