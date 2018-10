Rossana Kluivert heeft veel steun aan familie

Het was zwaar, laat ze via Shownieuws weten. De opnames moesten soms zelfs worden stilgelegd. „Je ligt in je bed, je voelt je ziek, je voelt je beroerd en je geest wil opstaan en aan de slag, maar dat kan niet”, omschrijft Rossana het gevoel dat daarmee gepaard gaat.

Gelukkig heeft de vrouw van Patrick Kluivert veel steun aan haar gezin. Haar zoon Nino neemt veel bij haar weg. „Hij maakt zich echt zorgen en wil dan dingen voor me doen.” Ook Shane is behulpzaam, op een andere manier. „Ik vond het moeilijk om hem achter te laten terwijl ik naar Curaçao ging, maar hij zegt dan: ’Maakt niet uit mam, ik ben bij oma, het komt goed. Zo kunnen we veel meer hondjes redden’. We zijn echt een familie, iedereen heeft zijn eigen dingetje om te helpen.”

Rossana laat ook weten dat ze nog een operatie moet ondergaan, waarbij haar eierstokken preventief worden verwijderd. „We willen niet dat het terugkomt.” Voordat ze naar Curacao ging heeft ze bestraling gehad waarvoor ze noodgedwongen de reis naar haar hondenopvang in het buitenland uitstelde. Daarvoor ging ze in mei in Barcelona een operatie, een kleine week nadat bij haar de diagnose borstkanker werd gesteld.