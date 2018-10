Penelope Cruz weigerde naaktscène pertinent

In Todos lo saben staat Penélope Cruz tegenover haar echtgenoot Javier Bardem, met wie zij zelf twee jonge kinderen heeft: zoon Leo van zeven en dochter Luna van vijf. Hij speelt een oude vlam die zij na jaren weer ontmoet, in deze film van de Iraanse regisseur Asghar Farhadi.

„Ik plak nooit de gezichten van mensen die ik ken op personages en koppel wat ik meemaak in een film niet rechtstreeks aan mijn eigen ervaringen. Maar natuurlijk neem je jezelf en je eigen referentiekader altijd mee als acteur. Dat maakte deze film voor mij ook loodzwaar. Als moeder speel ik een moeder die een nachtmerrie moet doorstaan. Aan het einde van de opnameperiode voelde ik me volkomen uitgewrongen.”

Slopend

„Asghar Farhadi heeft vijf jaar aan deze film gewerkt en vanaf het begin waren Javier en ik erbij betrokken. We wilden dolgraag met hem werken en dat gaf me veel kracht. Maar doordat ik geen half werk wilde leveren, dompelde ik me ook onder in elke scène. Daarbij onderging ik een uitputtend palet van emoties: van angst, depressie, wanhoop, frustratie en extreme woede tot schaarse momenten van hoop. Dat sloopt je, zelfs als je al die gevoelens ’s avonds bij het naar huis gaan keurig op de set laat.”

Bij een bepaalde scène moest er zelfs een ziekenauto aan te pas komen om Penélope Cruz weer op te kalefateren. „De regisseur wilde dat mijn personage een paniekaanval zou krijgen. Nadat ik dat een paar keer met volledige overgave had gespeeld, raakte ik bijna van de wereld. In de gereedstaande ambulance kreeg ik een zuurstofmasker opgezet tegen mijn ademnood. En direct nadat ik weer helemaal bij was, stelde Asghar voor om het allemaal nog één keer over te doen.” Lachend: „Ik heb geen moment geaarzeld.”

Op haar 44e kan Penélope Cruz al terugblikken op een rijke filmcarrière, Ze begon dan ook al vroeg: ze maakte haar bioscoopdebuut in het broeierige Jamón jamón uit 1992, waarin Javier Bardem de hoofdrol speelde. De eerste vonk sloeg toen al over, al zou het nog vele jaren duren voordat zij op het slotfeestje van Woody Allens Vicky Cristina Barcelona (2008) eindelijk in elkaars armen belandden.

Cruz, die in Spanje geldt als de muze van regisseur Pedro Almódovar, had toen inmiddels ook al de nodige successen geboekt in Amerika. Ze waagde in 1997 voor het eerst de oversteek om te spelen in The Hi-Lo Country van Stephen Frears en was vanaf dat moment geregeld in Hollywood te vinden. In Cannes onthult de actrice echter dat zij al eerder een aanbod kreeg. Waar ze op het laatst mogelijke moment vanaf zag.

#MeToo

„Ik wil niet vertellen om welke film en welke regisseer het precies ging, maar zie het als mijn #MeToo-moment. Of eigenlijk ook niet, omdat het nooit zover is gekomen”, zegt ze. „Ik was begin twintig toen ik voor die film werd benaderd. Ze hadden me een script gestuurd en me naar Los Angeles gevlogen. Daar kreeg ik vlak voordat ik de afgesproken screentest zou doen opeens een nieuwe scenarioversie in mijn handen gedrukt, waaraan een naaktscène was toegevoegd. Gelijk met een contract dat ik direct moest ondertekenen.”

„Ik was overdonderd, maar voelde er niets voor dat te doen. Ik vroeg de regisseur waarom hij me die nieuwe versie niet 24 uur eerder had kunnen geven, vóórdat ik op het vliegtuig was gestapt. ’Omdat ik het je persoonlijk wilde vragen’, luidde zijn antwoord. Samen met een drie man tellende delegatie van de studio drong hij er vervolgens sterk op aan dat ik toch zou tekenen. Ik werd echt onder druk gezet. Anders zouden al mijn kansen in Hollywood verkeken zijn…”

„In plaats van in mijn schulp te kruipen, werd ik woedend”, herinnert de Spaanse actrice zich. „Met Engels had ik destijds veel moeite, maar wonderlijk genoeg sprak ik die taal die dag vloeiend. Ik heb pertinent geweigerd, ook om nog die screentest te doen, en ben direct teruggevlogen naar Madrid. Ik herinner me levendig dat ik uit het vliegtuigraampje keek en enkel trots voelde. Trots dat ik me niet had laten overbluffen en intimideren. Een bepalend moment: in mijn professionele carrière en in mijn verdere leven.”

Familie

Haar opvoeding en haar sterke familiebanden gaven Penélope Cruz destijds de kracht om ’nee’ te zeggen, denkt ze nu. „Ik zag het totaal niet zitten om zes maanden naar de pijpen van zulk soort types te dansen. Terwijl ik ook in Madrid kon zijn, bij mensen die mij lief hebben. Mijn familie is m’n alles, mijn moeder mijn grootste voorbeeld. Zij heeft me geleerd hoe belangrijk het is om respect te hebben. Voor anderen, maar zeker ook voor jezelf. Je moet je eigen hart volgen en zeker geen dingen doen waar jij zelf niet achter staat. Een belangrijke les, voor andere jonge actrices, maar ook voor mijn eigen kinderen. Die wijsheid wil ik ze graag meegeven.”