Pasgeboren zoon William Rutten in ziekenhuis

„Helaas is onze pasgeboren zoon deze week onverwacht opgenomen in het ziekenhuis met veel te hoge koorts. Na wat nare onderzoeken is vrijwel duidelijk wat hij heeft en ondanks dat hij nog even in het ziekenhuis moet blijven voor meer onderzoeken komt het zeker weer goed”, schrijft vader William bij een foto van zijn zoon Wolf Julian. „Dat doet je enorm beseffen hoe dankbaar we moeten zijn dat we in een land leven met fantastische zorg en medicijnen.”

Wolf Julian werd op 15 september geboren. Het is Williams tweede kind.